Глава Лаишевского района доставил гуманитарный груз военнослужащим землякам

Глава Лаишевского района Ильдус Зарипов побывал в зоне спецоперации – навестил земляков-военнослужащих и доставил гуманитарный груз из района. Как рассказали «Татар-информу», общий вес гумгруза составил как минимум 30 тонн.

Руководитель передал бойцам автомобиль LADA (ВАЗ) 2114, квадроцикл, запчасти на автомобили, двигатель, покрышки, строительные материалы, спутниковую систему, сетку-рябицу.

Также военные получили емкости для воды, медикаменты, предметы личной гигиены, костюмы-невидимки, которые скрывают бойцов от тепловизора, маскировочные сети, продукты питания, адресные посылки от родных и близких бойцов, гостинцы от неравнодушных жителей.

Гуманитарную помощь сформировали коллективы предприятий, организаций, малого бизнеса и меценатов Лаишевского района. В этом же гуманитарном конвое поучаствовали администрация, «Рыболовное братство», благотворительный фонд Лаишевского района «Помощь СВОим», волонтеры и семьи военнослужащих.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что образовательные организации Лаишевского района поддержали бойцов СВО аптечками с медикаментами.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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