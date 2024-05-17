«Аптечка солдату»: образовательные организации Лаишевского района поддержали бойцов СВО

Ученики Сокуровской школы Лаишевского района собрали около 60 аптечек для бойцов, участвующих в специальной военной операции. Под руководством советника директора школы Ксении Горшковой ребята приняли участие в акции «Аптечка солдату».

Организаторы акции отмечают, что аптечка может спасти жизнь солдату или помочь его раненому товарищу. Далее аптечки будут переданы волонтерам для комплектации.

Коллектив еще одной школы, Среднедевятовской, передал волонтерам медицинские подсумки для дальнейшей отправки в зону СВО. Общими усилиями учащихся, педагогов и родителей удалось собрать около 25 сумок.

Студенты Лаишевского технико-экономического техникума также присоединились к акции. Вместе с советником директора по воспитанию Галиной Аюкаевой и преподавателями учащиеся подготовили 12 подсумков под медикаменты.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Лаишевского района, в собранных подсумках будет всё необходимое для оказания первой помощи. Это пластырь, маркер, ножницы, обезболивающее, противодиарейное, активированный уголь, бинт, термоодеяло, кровоостанавливающий пластырь, противоожоговые салфетки, перчатки, жгут.

«Отлично, что дети и их родители принимают участие в такой замечательной акции, как „Аптечка солдату“. Это очень важно и нужно. Акция продолжается, и подсумки всё еще везут», — отметили в администрации.

Подсумки будут переданы в благотворительный фонд Лаишевского района «Помощь СВОим» для формирования партии шефской помощи.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что лаишевские волонтеры усовершенствовали пошив одеял-невидимок для разведгрупп СВО.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминается создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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