Глава Кузбасса поздравил Минниханова с присвоением Зеленодольску почетного звания

Губернатор Кемеровской области Илья Середюк поздравил Раиса Татарстана Рустама Минниханова с присвоением Зеленодольску почетного звания «Город трудовой доблести».

«Это знаменательное событие стало данью памяти подвигу и героической стойкости жителей Зеленодольска во имя свободы и независимости Родины. Их вклад в Великую Победу, созидательная работа в мирное время стали примером духовного величия для всех поколений россиян», — заметил губернатор Кузбасса в поздравительной телеграмме.

«Сегодня все мы равняемся на тружеников-победителей, гордо продолжаем их добрые дела на благо Отечества, бережно храним победные традиции предков!» — добавил он.

«От имени кузбассовцев и себя лично желаю городу Зеленодольск дальнейшего развития, всему региону процветания, а Вашим землякам — здоровья, счастья и добра», — заключил губернатор.

Ранее Зеленодольску и еще шести населенным пунктам было присвоено звание городов трудовой доблести. Соответствующий указ подписал Президент РФ Владимир Путин. Помимо татарстанского города, почетными званиями отмечены Курган, Верхняя Пышма (Свердловская область), Ишимбай (Республика Башкортостан), Миасс (Челябинская область), Ленинск-Кузнецкий (Кемеровская область — Кузбасс) и Салехард (Ямало-Ненецкий АО).

Позднее стало известно, что в Зеленодольске установят памятную стелу в честь присвоения звания «Город трудовой доблести».