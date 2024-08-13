Глава Кукморского района отправился в зону СВО с гуманитарной помощью бойцам

Фото: предоставлено Эльвирой Ивановой

Глава Кукморского района Сергей Димитриев совместно с представителями организации «Боевое братство» отправился в Луганскую Народную Республику, чтобы встретиться с земляками, выполняющими свой воинский долг на СВО.

Татарстанская делегация доставила военным очередную партию гуманитарной помощи, в которую вошли предметы и вещи первой необходимости на фронте: оборудование, специальные средства и приборы, генераторы, инструменты, одежда, продукты питания, принадлежности и многое другое.

«Хочу выразить огромную благодарность всем жителям Кукморского района за поддержку наших бойцов, которые стоят на защите нашей страны. Доставили гуманитарную помощь — всё то, что запросили наши земляки. Мы всегда с ними, всегда будем их поддерживать. Победа будет за нами!» — отметил Димитриев.

Бойцы поблагодарили всех неравнодушных жителей Кукморского района, принявших участие в сборе и доставке помощи.

С 1 августа граждане, заключившие контракт с Минобороны РФ в Татарстане, смогут получить до 1,7 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с новым указом Президента РФ о федеральной выплате в 400 тысяч рублей военным, которые в указанный период заключат контракт для службы в зоне СВО (вместо 195 тыс. ранее).

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. 8 (843) 221-44-52. Обратиться можно и по номеру 8 800 222 59 00 или по межрегиональному номеру кол-центра 117.

Материал подготовлен при участии Эльвиры Ивановой