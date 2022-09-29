Глава крымского парламента заявил, что Азовское море станет внутренним для России

После вхождения в состав России ДНР, Запорожской и Херсонской областей за Азовским морем будет закреплен статус внутреннего моря РФ. Об этом РИА Новости рассказал глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Это серьезное стратегическое решение для России. Это и безопасность, и торговые пути, и курортная сфера, и рыбное хозяйство», — отметил он. По словам Константинова, мариупольский порт становится важным грузовым пунктом, каким всегда и являлся и грузовое сообщение здесь должно быть восстановлено в полной мере.

Референдумы в Запорожье, а также ЛНР, ДНР и Херсонской области проходили с 23 по 27 сентября. 28 сентября их руководство обратилось к Президенту России Владимиру Путину с просьбой о включении регионов в состав России.