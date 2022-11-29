Глава Конституционного суда РФ высказался против возвращения смертной казни

Выход России из Совета Европы — это не повод возвращать смертную казнь, заявил глава Конституционного суда РФ Валерий Зорькин. Он отметил, что нужно демонстрировать гуманность и человеколюбие и целенаправленно «привносить добро» в жизнь общества. Об этом сообщает РИА Новости.

«Повышенная напряженность конкретного исторического времени — не повод для создания неоправданного перевеса в сторону суровости», — сказал Зорькин на Всероссийском съезде судей, в котором принял участие Президент России Владимир Путин.

Глава КС напомнил, что Россия ранее поддерживала многие документы о запрете смертной казни и отказ от моратория на нее в текущих обстоятельствах послужил бы очень плохим сигналом российскому обществу. Он также подчеркнул, что для возвращения казни также придется принимать новую Конституцию.