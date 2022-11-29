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Политика
29 ноября 2022  15:08

Путин призвал в сжатые сроки интегрировать новые регионы в судебную систему РФ

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Судебную систему в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях нужно интегрировать в российскую в кратчайшие сроки. Население новых регионов должно иметь право на судебную защиту, заявил Президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«На этих территориях предполагается создание федеральных судов. Верховному суду совместно с другими органами судейского сообщества предстоит большая работа по формированию новых составов судов и скорейшей интеграции в российскую судебную систему», — отметил глава государства на Всероссийском съезде судей.

Он обратил внимание на то, что в регионах необходимо построить новые здания судов, а также заняться материально-техническим обеспечением их деятельности.

«Уверен, что вы справитесь с этими задачами», — подчеркнул Путин.

#Владимир Путин #политика #судебная система
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