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Глава Комитета Госдумы по финансам: Высокие проценты по вкладам не сохранятся долго
Высокие проценты по вкладам в российских банках не сохранятся долго, в ближайшие пару месяцев они начнут снижаться. Такую оценку финансовой ситуации в стране дал председатель Комитета Государственной Думы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
«Все понимают, что эта история долго не продлится, и банки об этом говорят и устанавливают высокие ставки по вкладам только на краткосрочный период. Не более полугода», — заметил депутат в беседе с «Татар-информом».
Парламентарий посоветовал всем, кто имеет возможность вложить свои средства сейчас, сделать это в самые ближайшие сроки. По его мнению, в скором времени инфляция в России начнет снижаться, а вместе с ней и ключевая ставка. Соответственно, упадут и проценты по депозитам.
Подробнее о причинах рекордно высоких процентов по вкладам в банках можно узнать в материале «Удавка для инфляции и психологический фактор: упадут ли ставки по вкладам в России».
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