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Ру Тат
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4 мая 2021  21:20

Глава Комитета Госдумы опроверг сообщения о штрафах за одуванчики и мяту на участках

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Председатель Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Государственной Думы Николай Николаев назвал ложными сообщения об административных штрафах за сорные растения, включая мяту и одуванчики, на дачных участках.

Парламентарий пояснил, что постановление Правительства РФ о борьбе с сорняками касается только сельхозтоваропроизводителей. Соответственно, в нем говорится о целевом или нецелевом использовании земель сельхозназначения.

«Никакого отношения к дачникам этот документ не имеет. Более того, так как никаких изменений законодательства не происходило, то все нормы, которые были ранее, остаются в силе», — приводит слова депутата пресс-служба Госдумы.

Николаев заверил, что дачникам не следует опасаться, что у них на участке вырастет ромашка или даже борщевик. «Никаких санкций не нужно боятся и ожидать. Никаких оснований для этого просто нет», — резюмировал он.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что юрист Татьяна Мацукова предупредила о штрафах, грозящих дачникам, которые не уничтожают на своих участках сорные растения.

штрафы дачники сорняки
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