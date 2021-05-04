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Ру Тат
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4 мая 2021  10:29

Дачников предупредили о штрафах за одуванчики и мяту на участке

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Дачникам, которые не уничтожают на участке сорные растения, может грозить административный штраф, сообщила РИА Недвижимость юрист Татьяна Мацукова.

«К числу сорных растений относятся, в частности, борщевик Сосновского, мята полевая, осот полевой, одуванчик лекарственный, ромашка пахучая, чертополохи разных видов, амброзия разных видов», — перечислила она.

Правонарушением считается как действие, например, использование семян, зараженных болезнями, так и бездействие, например, когда владелец дачи не уничтожает сорняки. За это наказывают предупреждением или административным штрафом для граждан в размере от 300 до 500 рублей; для должностных лиц — от 0,5 до 1 тысячи рублей; для юридических лиц — от 5 до 10 тысяч рублей, отметила Татьяна Мацукова.

Юрист уточнила, что при несущественности нарушения, когда формально правила нарушены, но вред это этого мал, административной ответственности можно избежать.

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