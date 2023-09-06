Глава китайской части Российско-Китайской палаты: Бизнес КНР заинтересован в контактах

На российско-китайский форум «РОСТКИ», который стартует завтра в Казани, приехали 23 компании из КНР, что свидетельствует об их интересе к РФ. Об этом заявил председатель китайской части Российско-Китайской палаты Чжан Юйцзин, сообщает пресс-служба Торгово-промышленной палаты РТ.

У представителя совместной китайско-российской организации, также являющегося председателем Китайской торговой палаты по импорту и экспорту машиностроительной и электронной продукции, состоялась беседа с главой ТПП Татарстана Шамилем Агеевым.

Еще одним участником встречи стал заместитель председателя палаты, председатель Комиссии по содействию торгово-экономическому сотрудничеству и предпринимательству Сергей Санакоев.

«В Татарстане я впервые, хоть и бывал в России десятки раз, у меня тут много друзей. Мы уделяем торгово-экономическому сотрудничеству между китайскими и российскими компаниями большое внимание. Двадцать три китайские компании приехали на форум. Это говорит о заинтересованности деловых кругов Китая в установлении контактов с российским бизнесом», — подчеркнул Чжан Юйцзин.

«Нужно укрепить старые контакты и найти новые, постараться выйти на конкретные договоренности», — поддержал наблюдения гостя Шамиль Агеев. Он также вкратце ознакомил гостя с программой предстоящего мероприятия.

Более подробно о самом форуме, его деловой и культурной программе читайте в материале «Татар-информа» Рынки Поднебесной, матч «Ак Барса» и чайные церемонии: что ждать от форума «Россия-Китай».