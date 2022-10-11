Глава КГБ Беларуси: Переломный момент в СВО может наступить в ноябре-феврале

Переломным моментом российской спецоперации на Украине может стать период с ноября по февраль. Такое мнение высказал глава Комитета государственной безопасности Беларуси Иван Тертель, передает РИА Новости.

«Если Российская Федерация качественно проведет мобилизацию, обеспечит свою группировку техническими средствами и передовыми вооружениями, то боевые действия вступят в ключевую фазу», — заявил собеседник.

В понедельник белорусский и российский президенты Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились о развертывании совместной региональной группировки войск Союзного государства.