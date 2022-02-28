Глава КАМАЗа Когогин прокомментировал санкции со стороны ЕС
Генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин прокомментировал санкции, введенные против татарстанской компании Европейским Союзом.
«В последние годы руководство компании прилагало все возможные усилия, чтобы устранить или максимально отдалить эту угрозу», — заявил Когогин в своем видеообращении. По словам главы КАМАЗа, это позволило запустить масштабную реорганизацию производства, создать новый модельный ряд и далеко продвинуться в разработке инновационных продуктов.
Руководитель предприятия добавил, что сейчас мир начинает жить в новых политических и экономических реалиях, которые, по его мнению, не должны пугать. «В истории нашей легендарной компании уже случались испытания, которые мы с честью преодолели. Могу вас заверить, что и сейчас руководство компании знает, что делать, как сохранить производство и поддержать трудовой коллектив», — подчеркнул Когогин.
Гендиректор автогиганта также обратил внимание на то, что у КАМАЗа есть план действий в данных условиях, согласованный с Правительством РФ.
«<…> мы продолжим делать всё от нас зависящее, чтобы компания развивалась, а работники чувствовали себя уверенно. Наши автомобили являются основой транспортной безопасности России, и мы должны обеспечить страну этим важным ресурсом», — убежден руководитель КАМАЗа.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что КАМАЗ, Казанский вертолетный завод и «Туполев» попали под санкции Европейского Союза.
По информации немецкой газеты Handelsblatt, германская компания Daimler Truck приостанавливает сотрудничество с ПАО «КАМАЗ» из-за спецоперации в Донбассе.