Нижнекамский район Татарстана присоединился к всероссийской акции «На работу на велосипеде». Глава исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин приехал в мэрию на велосипеде.

«Помните, как в детстве? — Дай велик, прокатиться! Пока своего велосипеда в Нижнекамске нет. Но очень хотел сегодня поддержать акцию „На работу на велосипеде“. Благо, друзья всегда рядом и выручат!» — написал он на своей странице во «Вконтакте».

Для Рамиля Муллина это стал первый выезд на работу на велосипеде. Теперь руководитель убежден, что это должно стать постоянной практикой.

«У меня это будет в правилах. И я попрошу своих заместителей перейти на пешие прогулки, пересесть на самокаты или велосипеды, чтобы они смогли больше видеть город, проблемы, людей, слышать их. Это будет помогать в управлении городом и районом», — прокомментировал он.

Вице-мэр Нижнекамска Марина Камелина в беседе с «Татар-информом» поделилась, что пришла на работу пешком. «Я пока еще не освоила езду на велосипеде, но буду учиться», — пообещала она.

По словам Марины Камелиной, к акции в Нижнекамске присоединились все учреждения бюджетной сферы — образования, культуры, спорта, ЗАГСа, дошкольники, многие руководители — замы, начальники отделов. На всех «энерготочках» раздавали наборы — фрукты, памятные значки об акции. В Камских Полянах также состоялась акция при участии руководителей и жителей.

В пресс-службе Нижнекамского района уточнили, что инфраструктура города химиков имеет 12 километров велосипедных дорожек. В 2022 году будет построено еще 14 километров велодорог. Это будет приоритетное направление в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», чтобы жители смогли добираться на велосипеде на работу или в учебные заведения.

Национальные проекты реализуются в России с начала 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина. В 2020-м после начала пандемии коронавируса и вызванного ей экономического кризиса их цели были скорректированы.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что мэр Альметьевска Тимур Нагуманов пересел на велосипед.