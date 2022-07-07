Глава исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин приехал на работу на газонокосилке

Руководитель исполнительного комитета Нижнекамского района Татарстана Рамиль Муллин приехал на работу на газонокосилке. Впечатлениями он поделился в социальных сетях.

«На работу приехал на необычном транспорте! Это новые, мобильные газонокосилки, закупленные для обслуживания города», — рассказал о транспорте Муллин.

По словам руководителя, это удобная техника, которая позволит привести в порядок газоны Нижнекамска намного быстрее и качественнее.

«Здорово, что наши ребята на каникулах помогают ухаживать за своим городом, получая при этом свой первый заработок. С удовольствием прокатился вместе с ними!» — отметил он.

Поступок чиновника получил положительные отзывы от горожан. «Всем вместо служебных», «Вот это здорово! Молодцы все! Даешь образцовый красивый, ухоженный город!», «Я восхищаюсь Вами... Вы такой человек добрый, с юмором и в то же время. Вы — человек огромной силы и воли... Увидела фото, так весело. Спасибо за позитив и за то, что защищаете интересы простых людей», — написали нижнекамцы.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в мае этого года Муллин впервые приехал на работу на велосипеде. Потом он заключил, что это должно стать постоянной практикой.