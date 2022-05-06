Глава Исполкома Казани заработал за прошлый год 5,4 млн рублей

Сотрудники Исполкома Казани отчитались о доходах за 2021 год. Руководитель Исполнительного комитета Рустем Гафаров заработал за прошлый год 5,4 млн рублей, следует из соответствующего документа.

Его супруга задекларировала доход в 40,7 тысячи рублей за 2021 год. Она владеет долей в квартире и автомобилем BMW.

Гафарову принадлежат частный дом (294,3 кв.м), баня, гараж и земельный участок (1 500 кв.м).

Больше начальника заработал замруководителя Исполкома, отвечающий за благоустройство столицы РТ Игорь Куляжев - 9,5 млн рублей.

Первый замглавы Исполкома Азат Нигматзянов задекларировал 3,4 млн рублей, замруководителя по финансам и имущественным вопросам Радик Шафигуллин — 4,8 млн рублей, замглавы, курирующий вопросы транспорта, экономического развития и торговли, Ильдар Шакиров — 2,3 млн рублей.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что доход мэра Казани Ильсура Метшина за 2021 год составил 6,6 млн рублей. Его жена заработала за год 50,7 млн.