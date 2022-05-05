Ильсур Метшин за прошлый год заработал 6,6 млн рублей, его супруга — более 50 млн

Стали известны доходы мэра Казани Ильсура Метшина и его семьи за 2021 год. Согласно декларации, опубликованной на сайте мэрии столицы РТ, в прошлом году он заработал 6 625 725 рублей, а его супруга Гульнара — 50 744 203 рубля.

В собственности мэра Казани находятся жилой дом площадью 174,1 кв. метра, квартира — 272,7 кв. метра, земельный участок — более 16 тыс. кв. метров и гараж. Также он владеет долей земельного участка под многоквартирным домом площадью более 23 тыс. кв. метров и тремя легковыми автомобилями — ГАЗ-24, М-21 и ГАЗ-69.

В собственности Гульнары Метшиной находятся доли земельного участка площадью 1,5 тыс. кв. метров и жилого дома площадью 558,5 кв. метра. Она и несовершеннолетний ребенок пользуются жилым домом и земельным участком, находящимися в собственности главы семьи.

Также супруга мэра Казани владеет легковым автомобилем Volkswagen.