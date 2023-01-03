Глава исполкома Казани отчитал управляющие компании за плохую уборку дворов и тротуаров

Фото: пресс-служба мэрии Казани

Руководитель Исполкома Казани Рустем Гафаров проверил, как в Казани расчищают от снега дороги и тротуары. По итогам выезда на улицы города он остался недоволен работой коммунальщиков – нарекания вызвали внутриквартальные проезды и тротуары. Маршрут, по которому поехал глава исполкома, заранее согласован не был, утверждает пресс-служба городской мэрии.

Основные магистральные дороги находятся в удовлетворительном состоянии, чего не скажешь о тротуарах, остановках и внутриквартальных проездах, отметил Гафаров. Так, во дворе дома №11 по ул.Журналистов Гафаров отметил плохую работу управляющей компании. Из-за неудовлетворительной уборки внутриквартального проезда образовалась колея. А во дворе дома в Вахитовском районе оказался плохо очищен тротуар.

«Такого быть не должно. Нужно очищать проезды качественно, по примеру основных дорог в городе», – сказал глава исполкома и сделал замечание руководству управляющей компании за неудовлетворительную уборку внутриквартального проезда. Помимо проверки, во время обхода Гафаров вместе с коллегами помог выехать застрявшей в снегу машине.

Напомним, ранее сообщалось, что с начала зимы с улиц Казани вывезли 420 тыс. тонн снега, в том числе за январь – 12 тыс. тонн. За уборку снега во дворах отвечают управляющие компании и товарищества собственников жилья. Если качество уборки придомовой территории не устраивает жильцов, они могут обратиться в УК или пожаловаться в Госжилинспекцию. Также оставить обращения по уборке дорог от снега жители города могут через систему «Открытая Казань», по телефону 063, с помощью чат-бота Исполкома в Telegram «Моя Казань».