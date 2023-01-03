За три январских дня с улиц Казани вывезли 12 тысяч тонн снега

С улиц Казани с начала зимы вывезли 420 тыс. тонн снега, из них за январь – 12 тыс. тонн. С начала зимы выпало 75,7 мм осадков при норме 50 мм. В среднем в сутки на уборку снега выходят 450 единиц спецтехники – усиленный режим работы дорожных служб сохраняется и в праздничные дни, передает пресс-служба городской мэрии.

Для обработки дорог и тротуаров с начала зимы истратили 37 тыс. тонн противогололедного материала, из них в январе – 2 тыс. тонн. Пешеходные тротуары, остановочные площадки убирают более 50 машин малой механизации и 500 рабочих.

Жителям напоминают, что оставить обращения по уборке дорог от снега жители города могут через систему «Открытая Казань», по телефону 063, с помощью чат-бота Исполкома в Telegram «Моя Казань».