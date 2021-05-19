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Ру Тат
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19 мая 2021  14:22
Эльвира Мухаметдинова

Глава исполкома Челнов сделал прививку от коронавируса

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Руководитель исполкома Набережных Челнов Фарид Салахов получил первый компонент вакцины от коронавируса Covid-19. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Вместе с главой исполкома прививки сделали заместитель мэра Челнов Ирина Сагидуллина и помощник мэра Автограда по вопросам противодействия коррупции Рамиль Файсханов.

Всего в процессе вакцинации сейчас находятся 50 сотрудников исполкома города. Во время вчерашнего прямого эфира в соцсети Instagram о своей готовности сделать прививку заявил и мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев.

В Челнах первый компонент вакцины от коронавирусной инфекции получили 39 415 человек, второй — 31 687.  Для выработки коллективного иммунитета в городе должны вакцинироваться 247 тыс. человек.

#коронавирусная инфекция
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