Глава исполкома Челнов сделал прививку от коронавируса

Руководитель исполкома Набережных Челнов Фарид Салахов получил первый компонент вакцины от коронавируса Covid-19. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Вместе с главой исполкома прививки сделали заместитель мэра Челнов Ирина Сагидуллина и помощник мэра Автограда по вопросам противодействия коррупции Рамиль Файсханов.

Всего в процессе вакцинации сейчас находятся 50 сотрудников исполкома города. Во время вчерашнего прямого эфира в соцсети Instagram о своей готовности сделать прививку заявил и мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев.

В Челнах первый компонент вакцины от коронавирусной инфекции получили 39 415 человек, второй — 31 687. Для выработки коллективного иммунитета в городе должны вакцинироваться 247 тыс. человек.