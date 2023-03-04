Глава ГУВ Кабмина предложил увеличить число ветеринарно-полицейских постов в Татарстане

В целях недопущения завоза в Татарстан особо опасных болезней животных в республике работают ветеринарно-полицейские посты, однако их число нужно увеличить. Такую инициативу на совещании в Доме Правительства высказал начальник Главного управления ветеринарии Кабмина РТ Алмаз Хисамутдинов.

Он доложил, что за прошлый год досмотрели более 24 тыс. единиц транспорта, в результате выявлено 307 нарушений требований ветеринарного законодательства, в их отношении применены меры реагирования.

Всего дежурство осуществляется на двух постах — пост Малиновка на переезде через Волгу, перед Казанью, и Тула-1 перед Набережными Челнами.

«Для усиления контроля ввоза нам крайне необходим еще один пост на мосту через Каму в Алексеевском районе», — рассказал Хисамутдинов.

Раис Татарстана Рустам Минниханов поддержал его предложение.

«Сколько постов надо, столько и поставьте. Это безопасность республики. Мы — республика животноводческая», — ответил он.

Он также поручил усилить меры по профилактике заболеваний животных.