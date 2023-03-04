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Глава ГУВ Кабмина предложил увеличить число ветеринарно-полицейских постов в Татарстане
В целях недопущения завоза в Татарстан особо опасных болезней животных в республике работают ветеринарно-полицейские посты, однако их число нужно увеличить. Такую инициативу на совещании в Доме Правительства высказал начальник Главного управления ветеринарии Кабмина РТ Алмаз Хисамутдинов.
Он доложил, что за прошлый год досмотрели более 24 тыс. единиц транспорта, в результате выявлено 307 нарушений требований ветеринарного законодательства, в их отношении применены меры реагирования.
Всего дежурство осуществляется на двух постах — пост Малиновка на переезде через Волгу, перед Казанью, и Тула-1 перед Набережными Челнами.
«Для усиления контроля ввоза нам крайне необходим еще один пост на мосту через Каму в Алексеевском районе», — рассказал Хисамутдинов.
Раис Татарстана Рустам Минниханов поддержал его предложение.
«Сколько постов надо, столько и поставьте. Это безопасность республики. Мы — республика животноводческая», — ответил он.
Он также поручил усилить меры по профилактике заболеваний животных.
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