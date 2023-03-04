Минниханов поручил районам усилить работу с хозяйствами по профилактике болезней животных

Вопросы профилактики опасных заболеваний животных должны быть в приоритете. Так Раис Татарстана Рустам Минниханов прокомментировал доклад начальника Главного управления ветеринарии Кабмина РТ Алмаза Хисамутдинова об эпизоотической ситуации в республике.

Докладчик отметил, что регион имеет тесные экономические связи со всеми субъектами РФ, ввозится большое количество животных и значительный объем продукции животного происхождения. За прошлый год было завезено свыше 49 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе 12,5 тыс. — импортного.

«Благополучие других регионов России и в целом по миру влияет на благополучие Татарстана. 2022 год по инфекционным заболеваниям для нашего региона был благополучен, кроме африканской чумы свиней, — рассказал Хисамутдинов. — За короткий период 2022 года в нашей республике было выявлено 11 очагов данной инфекции в разных районах. На сегодняшний день карантин по всем очагам отменён».

Он отметил, что с началом весны работу по профилактике инфекционных заболеваний необходимо усилить.

В республике была проведена большая работа по профилактике гриппа птиц, однако в мире ситуация по данному заболеванию крайне напряженная. За 2022 год в 70 странах было зарегистрировано около 8 тыс. очагов гриппа, уничтожено более 120 млн птиц.

«По данным ученых птичий грипп мутирует. В мире фиксируются случаи падежа и других видов животных от данного заболевания. Нужно быть крайне бдительными по этому вопросу», — заявил начальник Главного управления ветеринарии Кабмина РТ Алмаза Хисамутдинова.

Рустам Минниханов подчеркнул, что республика является крупнейшим животноводческим регионом страны, и необходимо предотвратить любые серьезные последствия.

«Это безопасность нашей республики. Татарстан является крупнейшим животноводческим регионом. Данные заболевания несут большую угрозу. И здесь очень важны превентивные меры. Мы потом, когда начнем бороться, ничего не сделаем. Единственный путь потом – только сжечь все, что попало в этот очаг», — предостерег Раис РТ.

Он также поручил муниципалитетам провести разъяснительную работу в животноводческих хозяйствах и ЛПХ, передает пресс-служба руководителя республики.