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Ру Тат
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Экономика
12 декабря 2022  11:04

Глава «Гознака» рассказал о возвращении в оборот пятирублевых банкнот

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Уже в следующем году в России в оборот могут вернуться пяти-и десятирублевые банкноты, сообщил гендиректор «Гознака» Аркадий Трачук  в интервью «Известиям». 

Однако, отметил он, «не принято» говорить о том, печатаются ли банкноты с таким номиналом в данный момент. «Есть разница между производством банкнот и их фактическим выпуском в обращение в соответствии с потребностями рынка, банков, ритейла. Но я могу предположить, что в следующем году мы можем увидеть банкноты низких номиналов в большем объеме»,  – сказал Трачук. 

«Гознак» выпускал пятирублевые купюры всего один раз — в 1997 году.

В июле зампред ЦБ Сергей Белов заявил о возможном возобновлении печати банкнот номиналом пять и десять рублей в конце года.

#экономика #наличные деньги
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