Глава «Гознака» рассказал о возвращении в оборот пятирублевых банкнот

Уже в следующем году в России в оборот могут вернуться пяти-и десятирублевые банкноты, сообщил гендиректор «Гознака» Аркадий Трачук в интервью «Известиям».

Однако, отметил он, «не принято» говорить о том, печатаются ли банкноты с таким номиналом в данный момент. «Есть разница между производством банкнот и их фактическим выпуском в обращение в соответствии с потребностями рынка, банков, ритейла. Но я могу предположить, что в следующем году мы можем увидеть банкноты низких номиналов в большем объеме», – сказал Трачук.

«Гознак» выпускал пятирублевые купюры всего один раз — в 1997 году.

В июле зампред ЦБ Сергей Белов заявил о возможном возобновлении печати банкнот номиналом пять и десять рублей в конце года.