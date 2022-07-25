ЦБ планирует возобновить выпуск купюр номиналом 5 и 10 рублей в конце года

В конце этого года в России собираются возобновить печать десятирублевой купюры образца 1997 года, выпуск которой прекратился в 2013-м. Также рассматривается возобновление выпуска пятирублевой купюры, которую не печатали после 1998-го. Об этом рассказал заместитель председателя Центрального банка РФ Сергей Белов, пишет газета «Известия».

«В нулевые годы эти банкноты находились в активном обращении, пользовались спросом, но быстро изнашивались. Поэтому было принято решение заменить их на монеты. И хотя в производстве они дороже, но мы выиграли за счет большей долговечности металлических денег. Сейчас изменились технологии, например, банкноты можно лакировать, что позволяет увеличить срок их службы на 30%», — объяснил зампред Банка России.

К тому же с 2009 года значительно увеличилась стоимость металла, из-за чего чеканка металлических 10 рублей стала «затратной». «Поэтому мы считаем, что целесообразно возобновить выпуск десятирублевых купюр», — заметил Белов.

При этом собеседник издания подчеркнул, что замена металлических денег номиналом 5 и 10 рублей купюрами не предполагается. И те, и другие будут продолжать находиться в обращении.

Согласно последним данным Центробанка, доля монет в обращении по количеству составляет почти 91%, а по сумме — всего 0,8%. Вместе с тем на бумажные десять рублей в общем количестве приходится лишь 5%, а бумажные пять рублей и вовсе могут быть отнесены к разряду статистической погрешности.