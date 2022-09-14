Депутаты парламентов Татарстана и Чувашии возложили цветы к Вечному огню в Новом Убее

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Сегодня в Дрожжановском районе Татарстана проходит совместное выездное заседание депутатских комиссий парламентов РТ и Чувашии. Первым местом, где сумели побывать и ознакомиться с достопримечательностями депутаты, стало село Новый Убей.

Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

В частности, депутаты осмотрели местный Дом культуры и расположенный в нем единственный в России музей, посвященный уроженцу этих земель — советскому генералу Петру Дементьеву, руководителю авиационной промышленности СССР с 1953 по 1977 год (в том числе в ранге министра). Экскурсию по музею гостям провел заместитель главы Дрожжановского района Алексей Ярухин. В экспозиции представлена летная куртка, сапоги, макет дома, где вырос Дементьев, копия его рабочего стола и другие экспонаты.

В ДК работают кружок самолетостроения и мастерская для обучения ткацкому делу. С их деятельностью гости также ознакомились. На память о Новом Убее депутатам подарили самодельных деревянных кроликов с шерстяными вставками (кролик — один из символов 2023 года по восточному календарю).

Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

Гости прошли по аллее Славы, где представлены фотографии жителей села Новый Убей, сражавшихся на полях Великой Отечественной войны, и возложили цветы к Вечному огню и памятнику односельчанам — труженикам тыла и детям войны. Депутатам также представили короткую театральную постановку, посвященную быту жителей Нового Убея.

В мероприятии приняли участие председатели Госсоветов Татарстана и Чувашии Фарид Мухаметшин и Леонид Черкесов, депутаты Госсовета РТ Айрат Зарипов, Людмила Рыбакова, Ркаил Зайдулла и другие.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Сегодня депутаты также посетят село Старое Дрожжаное. Тема выездного заседания — «Культура: сохранение традиций и внедрение современных технологий».