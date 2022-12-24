Глава Госкомитета РТ по туризму открыл новогоднюю сказочную тропу в Арском районе

В интерактивном туристическом парке «Лес чудес» на территории Арского района открылась новогодняя сказочная тропа. Гостей на ней ждет интерактивная программа с персонажами русских и татарских сказок, квесты, игры и многое другое. В открытии принял участие председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

С каждым годом количество туристов, которые посещают «Лес чудес», растет, а сам проект активно развивается – так, в этом году он вновь получил грантовую поддержку от Ростуризма, рассказал Иванов журналистам в ходе пресс-тура по сказочному лесу. Выигранные средства, по его словам, направили на создание новой необычной входной группы, оформление и оснащение интерактивного парка.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

«Мы сделали комфортное, удобное место, где наши жители, гости Татарстана вместе с детьми окунутся в мир татарских сказок, пообщаются со сказочными персонажами, загадают желание и смогут получить подарки от Кыш Бабая», – добавил Иванов.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

В числе прочего на средства федерального гранта в интерактивный парк в этом году добавили новые инфраструктурные объекты — всесезонные горки высотой восемь метров для гостей постарше и три метра – для малышей. Катаются с горок на специальных универсальных тюбингах с пластиковым дном.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

«Нововведение в замечательной зимней сказке сделал объект более привлекательным. К тому же, это еще и всесезонная горка с щеточным покрытием, поэтому она будет доступна для посетителей летом. Проект является дополнительной точкой притяжения и для наших жителей и для туристов. Таким образом, мы получаем

возможность раскрыть нашу культуру и традиции, которые здесь ярко представлены с помощью наших персонажей и специальных сказочных сооружений», — пояснил он.

Предполагается, что благодаря зимнему туристическому парку продолжительность пребывания туристов в Татарстане увеличится в разы. На это рассчитана и программа сказочной тропы, которая также разработана и на татарском языке.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

Привлечь туристов зимой и сделать так, чтобы они задержались, сложнее всего, отмечает Иванов. С усовершенствованием интерактивного парка планируется, что гости будут приезжать в республику минимум на четыре дня, три из которых будут осматривать Казань, а на четвертый – поедут в Арск.

«Это и экономический эффект: благодаря Арскому району татарстанцы получают дополнительные рабочие места, и в целом это продукт, который улучшает экономику Татарстана. С точки зрения концептуальности проект уникален, такого нигде не создавалось. Мы занимаем активную позицию на российском рынке, знакомиться с нашим опытом приезжают из Москвы, Санкт-Петербурга из уральских регионов», — рассказал спикер.

Гости могут заказать аудио-экскурсию по зимнему парку и узнать обо всех его необычных деталях, о том, какие персонажи его населяют, а также о праздновании Нового года в Татарстане. По сюжету, три года назад татарский зимний волшебник Кыш Бабай и его дочка Кар Кызы переехали в парк «Лес чудес», в котором герои, покорившие сердца детей и взрослых в России и за рубежом, обрели свои собственные необычные локации на сказочной тропе.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

Интерактивная программа «Путешествуя, играя в лесной сказке Кыш Бабая» включает в себя осмотр избы Убырлы карчык на ветвистых ножках, подземелья Аждаха-скала и бессменного охранника — Злобного карлика, а также опочивальню зимнего волшебника. Чтобы попасть в дом к татарстанскому Деду Морозу и рассказать ему о своих желаниях, необходимо пройти квест, где нужно разгадать загадки и пробежать эстафету.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

Помимо этого, гости могут принять участие в зимнем флешмобе на сцене, посмотреть на представление «Танцующие елки», покататься на санях с лошадьми и на метле Бабы Яги, а также загадать свое заветное желание и завязать ленточку на «елочке чудес». В завершении дети получат грамоту за участие в зимней сказке.

Директор резиденции «Кыш Бабая и Кар Кызы» Юлия Таланова отметила, что за зиму интерактивный парк посещают порядка 11 тыс. человек со всей страны. Также на благотворительной основе в новогодние праздники сюда прибудут дети-инвалиды и дети из семей мобилизованных. Программа повторяется каждый час для новых групп гостей.

«Навестить Кыш Бабая можно только в декабре и январе», – подчеркнула Таланова.

Напомним, в грядущие новогодние праздники в Татарстане ожидают на 10% больше туристов, чем в прошлом году, причем по прогнозам высокий спрос будет сохраняться на весь период январских праздников. Уже на 20 декабря фиксировалась загрузка отелей до 97%. Подробнее о том, какие мероприятия и развлечения ждут жителей и гостей республики в праздничные каникулы – в материале «Татар-информа».