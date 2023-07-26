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Глава Госэкспертизы: Опыт РТ будет полезен при создании образа будущего стройкомплекса
Опыт Татарстана пригодится при создании образа будущего российского строительного комплекса. Об этом заявил начальник Главгосэкспертизы РФ Игорю Манылов на расширенном совещании Ассоциации экспертиз России, прошедшем в Иннополисе, сообщили в аппарате курирующего город вице-премьера РТ Романа Шайхтутдинова.
«Два важных свойства, которые характерны для команды Татарстана, — это способность мыслить стратегически и действовать тактически, что можно наблюдать как на примере строительства нового города, так и на высоком уровне цифровизации региона в целом», — подчеркнул Игорь Манылов.
Участники совещания обсудили применение современных технологий при реализации инвестиционно-строительных проектов, цифровизацию института экспертизы, качество проектно-сметной документации и другие вопросы, а также обменялись опытом региональных практик управления инвестиционно-строительными проектами.
Роман Шайхутдинов в своем выступлении отметил, что в этом году завершилось строительство трех новых корпусов общежитий Университета Иннополис, «проектирование и экспертиза которых проводились с применением технологий информационного моделирования (ТИМ)».
«Эксплуатировать здания также будут с использованием ТИМ-технологий. В перспективе новое будущее мы видим в электронном взаимодействии заказчика, проектировщика и экспертизы, а на финальном этапе приемки новых объектов —еще и эксплуатационной компании. Здесь Иннополис готов оказать всемерную поддержку», — добавил вице-премьер РТ.
Подробнее о развитии Иннополиса рассказал глава города Руслан Шагалеев. Мэр заверил, что сейчас здесь особое внимание уделяют проектам с применением искусственного интеллекта. По его мнению, эта технология «позволит перераспределить мировых лидеров в практически любой области». Над подобными инициативами работают как компании — резиденты особой экономической зоны «Иннополис», так и Университет Иннополис.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Раис РТ Рустам Минниханов и глава Главгосэкспертизы РФ Игорь Манылов обсудили реализацию крупных проектов в Татарстане.
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