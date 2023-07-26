Глава Госэкспертизы: Опыт РТ будет полезен при создании образа будущего стройкомплекса

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Опыт Татарстана пригодится при создании образа будущего российского строительного комплекса. Об этом заявил начальник Главгосэкспертизы РФ Игорю Манылов на расширенном совещании Ассоциации экспертиз России, прошедшем в Иннополисе, сообщили в аппарате курирующего город вице-премьера РТ Романа Шайхтутдинова.

«Два важных свойства, которые характерны для команды Татарстана, — это способность мыслить стратегически и действовать тактически, что можно наблюдать как на примере строительства нового города, так и на высоком уровне цифровизации региона в целом», — подчеркнул Игорь Манылов.

Участники совещания обсудили применение современных технологий при реализации инвестиционно-строительных проектов, цифровизацию института экспертизы, качество проектно-сметной документации и другие вопросы, а также обменялись опытом региональных практик управления инвестиционно-строительными проектами.

Роман Шайхутдинов в своем выступлении отметил, что в этом году завершилось строительство трех новых корпусов общежитий Университета Иннополис, «проектирование и экспертиза которых проводились с применением технологий информационного моделирования (ТИМ)».

«Эксплуатировать здания также будут с использованием ТИМ-технологий. В перспективе новое будущее мы видим в электронном взаимодействии заказчика, проектировщика и экспертизы, а на финальном этапе приемки новых объектов —еще и эксплуатационной компании. Здесь Иннополис готов оказать всемерную поддержку», — добавил вице-премьер РТ.

Подробнее о развитии Иннополиса рассказал глава города Руслан Шагалеев. Мэр заверил, что сейчас здесь особое внимание уделяют проектам с применением искусственного интеллекта. По его мнению, эта технология «позволит перераспределить мировых лидеров в практически любой области». Над подобными инициативами работают как компании — резиденты особой экономической зоны «Иннополис», так и Университет Иннополис.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Раис РТ Рустам Минниханов и глава Главгосэкспертизы РФ Игорь Манылов обсудили реализацию крупных проектов в Татарстане.