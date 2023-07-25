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Минниханов и глава Главгосэкспертизы РФ обсудили реализацию крупных проектов в Татарстане
Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с начальником Главгосэкспертизы России Игорем Маныловым. Встреча прошла в Доме Правительства РТ.
«Стороны обсудили вопросы взаимодействия в части реализации национальных проектов, реализации ряда крупных проектов на территории республики, другие актуальные вопросы», – рассказали в пресс-службе Раиса РТ.
Игорь Манылов отметил, что республика занимает 2-е место среди всех российских регионов по числу выданных заключений экспертизы. Здесь работает Приволжский филиал Главгосэкспертизы России, региональная государственная и 15 негосударственных экспертных организаций. Экспертные организации РТ, как и всего ПФО, активно внедряют в свою работу новейшие цифровые технологии, в том числе Единую цифровую платформу экспертизы.
Участниками встречи стали вице-премьер РТ Рустам Нигматуллин, начальник Приволжского филиала Главгосэкспертизы России Сергей Никулин, первый замглавы Минстроя РТ Алексей Фролов, а также министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов.
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