Глава Госавтоинспекции РТ: Ограничение движения самокатов помогло снизить аварийность

Количество ДТП с участием электросамокатов в республике сократилось благодаря введенным ограничениям. Об этом сегодня на заседании Правительственной комиссии Республики Татарстан по обеспечению безопасности дорожного движения рассказал Главный государственный автоинспектор РТ Рустем Гарипов.

«В этом году на дорогах республики зарегистрировано 30 ДТП с участием лиц, использующих электросамокаты, в которых 33 человека получили ранения. Отмечено снижение аварийности с участием данных устройств», – сказал он.

Значительное снижение аварийности с использованием самокатов зафиксировано в Казани. «Положительный результат можно связать с введенным запретом по предоставлению земельных участков для проката электросамокатов в центре Казани», – добавил Гарипов.

Также положительно была отмечена работа исполкомов Набережных Челнов и Елабужского района, которые ввели запрет на прокат средств индивидуальной мобильности, включая электросамокаты. Решение было принято ввиду отсутствия необходимой инфраструктуры для безопасного использования указанных устройств.