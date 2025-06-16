Глава Госавтоинспекции РТ: «До сих пор помню, как плакала мама над телом погибшего сына»

Каждое лето число ДТП с детьми на дорогах Татарстана растет, и это объяснимо: дети большую часть времени проводят на улице. Что сделать, чтобы в жизнь вашей семьи не постучалась трагедия? В чем причины последних ДТП, в которых гибли дети? Об этом и многом другом «Татар-информ» поговорил с Главным Госавтоинспектором Татарстана Рустемом Гариповым.





Рустем Гарипов: «Большинство детей, которые пострадали в ДТП в Татарстане с начала года, – это дети-пассажиры, которых перевозили родители»

Фото: © предоставлено Госавтоинспекцией Татарстана

«Тормозного пути нет – водитель либо уснул, либо отвлекся»

Количество ДТП с детьми в Татарстане растет, как и количество получивших травмы в этих авариях. В воскресенье, 8 июня, в Татарстане произошло очередное страшное ДТП.

34-летний мужчина вместе с детьми ехал на Nissan Serena по трассе в Верхнеуслонском районе РТ, жены с ними в машине не было. В какой-то момент их минивэн на полной скорости влетел под впереди идущую фуру. 3-летняя дочь водителя погибла на месте аварии, 9-летний сын и сам отец в тяжелом состоянии были доставлены в больницу. Спустя три дня мальчик скончался в больнице.

Фото: © «Татар-информ»

Как рассказал «Татар-информу» Главный Госавтоинспектор Татарстана Рустем Гарипов, водитель минивэна даже не тормозил.

«Отец за рулем, один ребенок – девочка – на переднем левом сиденье, потому что автомобиль праворульный. Второй ребенок – мальчик – ехал сзади, он тоже был в детском удерживающем устройстве. Впереди двигается большегруз, который ехал из Беларуси в Нижнекамск. За 10 км до КПМ «Малиновка» на подъеме водитель фуры почувствовал какой-то хлопок в автомобиле, начал снижать скорость и съезжать на обочину. И в этот момент в него въехал Nissan. Трехлетняя девочка, к сожалению, погибла на месте аварии. И мальчик, и отец после аварии были госпитализированы в тяжелом состоянии, по информации медиков. Отца очень долго доставали из искореженного автомобиля. Если вы видели жуткие фото с места той аварии, вы можете представить, что там произошло. По предварительной версии, поскольку нет тормозного пути, либо водитель на что-то отвлекся, либо уснул», – объяснил Рустем Гарипов.

В момент ДТП на улице было светло, видимость была хорошей, громадную фуру было прекрасно видно, в одну сторону на этом участке трассы идут две полосы – можно перестроиться, если возникло что-то непредвиденное. Между встречными полосами разделительное ограждение.

Почему в таких условиях произошло настолько серьезное ДТП? Пока на вопросы ответов нет – водитель в тяжелом состоянии. Детали случившегося предстоит установить следствию, а уже после этого можно будет понять, реально ли было избежать трагедии.

В 2024 году на дорогах Татарстана произошло 135 ДТП с участием детей, в этом году их уже 161 – цифры с начала года по 9 июня.

Детей, получивших в ДТП различные травмы, в этом году больше на 27 человек. Что касается погибших, то в прошлом году на этот период их было 5 человек, в этом году – тоже 5.

Да, казалось бы, число погибших не растет. Но это целых пять семей, чьи жизни разделились на до и после и уже никогда не станут прежними.

«Когда водитель везет детей, он должен понимать, что в его руках жизни, которые могут оборваться по его вине»

По понятным причинам в последние годы многие совершают дальние поездки в отпуск на автомобилях. По данным Госавтоинспекции Татарстана, автопоток через республику увеличился в разы. В связи с этим больше стало ДТП с участием грузового транспорта, а когда один из участников аварии грузовик, тяжесть последствий сильно возрастает.

К примеру, одно из недавних ДТП, которое произошло 28 марта на трассе М7 в Актанышском районе Татарстана. 34-летний водитель «Лады Весты» ехал в сторону Москвы, в какой-то момент он выехал на встречку, не намереваясь кого-либо обгонять, и врезался в грузовик Mitsubishi Fuso. Водитель «Лады» скончался на месте аварии, погибла и 7-летняя пассажирка легковушки. 34-летняя супруга водителя и их 5-летняя дочь были доставлены в больницу с различными травмами.

Фото: Госавтоинспекция Татарстана

«Водитель “Лады” уснул. Усталость – одна из причин, по которым водители совершают трагические ДТП. И я снова повторю: в таких ситуациях дети становятся заложниками взрослых, ведь родители, которые везут их в автомобиле, пренебрегают их безопасностью», – сказал Главный Госавтоинспектор Татарстана.

По данным ГАИ республики, большинство детей, которые пострадали в ДТП в Татарстане с начала года, – это дети-пассажиры, которых перевозили родители.

«Когда водитель везет детей, он должен понимать, что несет ответственность не только за себя самого, в его руках жизни, которые могут оборваться или кардинально измениться по его вине. Детская жизнь – она очень хрупкая. Когда происходит ДТП, в котором страдают дети, и ты видишь эти тяжелые последствия, понимаешь, насколько важно, управляя автомобилем, перевозя таких ценных пассажиров, внимательно и осторожно делать каждый поворот руля!» – подчеркнул Рустем Гарипов.

Есть еще одна отдельная категория: юные водители – вчерашние дети, которые имеют законное право сесть за руль. Начальник Госавтоинспекции МВД Татарстана рассказал детали ДТП, которое произошло 8 июня в Апастовском районе РТ. 19-летний парень, который уже привлекался к ответственности за управление автомобилем без прав и за отказ от прохождения медосвидетельствования, пришел к отцу в день местного Сабантуя, попросил ключи от его машины.

Фото: Госавтоинспекция Татарстана

«Отец рассказал нашим сотрудникам, что сын приходил с другом, у которого есть водительское удостоверение, попросил машину. Отец, который, возможно, не знал, что сын ранее привлекался за управление пьяным и без прав, дал ему ключи от авто. В этот момент друг с правами куда-то исчезает, сын оказывается сам за рулем. Автомобиль его в процессе движения опрокидывается, парень погибает на месте. Громадная трагедия для семьи. Сын – студент первого курса, еще ребенок практически. Отец, получается, сам себя наказал!» – рассказал Главный Госавтоинспектор Татарстана.

Каждое ДТП, в котором гибнет человек, – большая трагедия для его близких, и неважно, взрослый он или ребенок.

«В прошлом году в Зеленодольском районе было ДТП с ребенком – ему, конечно, было 18 лет, но, по сути, это был совсем еще ребенок. Я до сих пор помню, как плакала мама над его телом, когда по телефону мне начальник ГАИ докладывал обстоятельства этого ДТП», – рассказал Рустем Гарипов.

«Ребенок должен понимать: если он не пристегнулся, автомобиль дальше не едет»

«Предельно внимательным нужно быть с детьми в автомобиле: учить их, что нужно пристегиваться ремнем безопасности, объяснять, для чего это нужно, подкрепляя своим личным примером. И неважно, где вы едете – по городу, по сельской местности, по полю: каждый сидящий в автомобиле должен быть обязательно пристегнут. Ребенок должен понимать: если он не пристегнулся, автомобиль дальше не едет. Этому должен научить взрослый!» – обратил внимание Рустем Гарипов.

Маленький пассажир должен знать, что ремень спасет его жизнь, а объяснить это ему должны самые близкие и авторитетные люди – его родители.

Фото: Госавтоинспекция Татарстана

26 апреля на трассе в Лаишевском районе Татарстана 27-летний водитель Audi Q5 ехал со стороны аэропорта в сторону Столбища. В какой-то момент он выехал на встречку и столкнулся с Kia Ceed, за рулем которой был 31-летний мужчина. Обоих водителей увезли в больницу. Пассажир Kia – 10-месячный ребенок – благодаря тому, что находился в автокресле, не получил серьезных травм.

Фото: Госавтоинспекция Татарстана

«Я благодарен Министерству образования Татарстана за то, что о соблюдении правил дорожного движения с детьми говорят начиная с детских садов, потом в школах. Уже в старших классах мы начинаем школьникам показывать трагические кадры ДТП, разговаривать с ними на более серьезные темы – к чему может привести несоблюдение ПДД. Но, я хочу подчеркнуть, ребенка только на теории не научишь, родители должны показывать все на своем примере – как и где можно переходить дорогу, как вести себя в автомобиле, как им управлять безопасно», – объяснил глава Госавтоинспекции Татарстана.

Автоинспекторы подчеркивают, что предельно внимательным должен быть любой водитель, независимо от того, едут ли в салоне его авто дети, они могут ехать в соседней машине или просто переходить дорогу. По мнению Главного Госавтоинспектора Татарстана, неплохо было бы ограничить скорость тех автомобилей, в которых перевозится ребенок.

«В любой момент времени вы должны знать, где играет или гуляет ваш ребенок»

На 9 июня в Татарстане произошло 80 ДТП с участием детей-пешеходов, 83 ребенка получили в них травмы различной степени тяжести. Это на 8 ДТП и на 7 раненых детей больше, чем за такой же период прошлого года.

«Каждый случай, конечно, индивидуален, но мы настаиваем, чтобы родителей, чьи дети нарушили ПДД, привлекали к ответственности. Чтобы детей-нарушителей поставили на учет. Штраф для родителей там 500 рублей, но ребенок, которого поставили на учет, получает клеймо на всю жизнь. И в будущем у него могут возникать из-за этого различные проблемы – при поступлении в вузы, например, при устройстве на работу в госорганы. Нежелание выучить и соблюдать правила дорожного движения может создать неудобства в жизни, когда этот ребенок вырастет», – объяснил Рустем Гарипов.

Фото: Госавтоинспекция Татарстана

5 июня на улице Ленина в Балтасях 18-летний водитель «Лады Гранта» не пропустил троих юных пешеходов, которые переходили дорогу по зебре, и сбил их. 15-летняя девочка и 16-летний мальчик с травмами были доставлены в больницу.

Львиная доля наездов на детей, по данным ГАИ Татарстана, происходит во дворах. Особенно растет число таких ДТП в летний период, когда дети проводят много времени на улице.

«Хочу обратиться ко взрослым: вы должны знать, где играет ваш ребенок, какие опасности с точки зрения дорожного движения могут подстерегать его в этих местах. Взять ребенка за руку и пройти с ним его маршрутом, посмотреть, где они передвигаются, где играют, где в магазин ходят, – насколько интенсивное там движение, каких опасностей стоит там ожидать. Сделать все, чтобы не допустить беды», – подчеркнул Рустем Гарипов.

«Покупая им питбайки, багги и квадроциклы, родители своими руками подписывают им смертный приговор»

Отдельная боль сотрудников Госавтоинспекции – ДТП с участием детей на питбайках, багги и квадроциклах.

Из недавних примеров: вечером 20 апреля на трассе в Пестречинском районе РТ 15-летняя девочка за рулем квадроцикла двигалась по трассе Казань – Шемордан. Прав на управление транспортом у нее не было. Ехала она по разделительной полосе, в какой-то момент начала перестраиваться и не уступила дорогу Skoda Fabia, которая двигалась в попутном с ней направлении, и врезалась в нее. Девочку с травмами доставили в больницу, а ее пассажир – 12-летний братишка – скончался в карете скорой. Оба ехали без мотошлемов.

Фото: Госавтоинспекция Татарстана

«Когда девочка пришла в себя в больнице, по словам врачей, она все время спрашивала: “Как мой братишка?” – а мальчика на тот момент уже похоронили. Громадная трагедия для родителей, для девочки самой. Мы стараемся достучаться до каждого родителя и объяснить, что, покупая детям питбайки, сажая их за руль багги и квадроциклов, вы своими руками практически подписываете им смертный приговор! Все зависит от взрослых! Это мы должны объяснить все возможные последствия. На них нельзя ездить», – объяснил Рустем Гарипов.

А есть еще отдельная категория дорожных трагедий, они не звучат в сводках ГАИ, не входят в общую статистику ДТП, поскольку произошли не на дорогах общего пользования, а в полях, лесах.

В Лаишевском лесу папа с 8-летней дочкой катались на квадроциклах, квадроцикл опрокинулся, девочка погибла на месте Фото: Госавтоинспекция Татарстана

Летом 2024 года в Лаишевском лесу папа с 8-летней дочкой решили покататься на квадроциклах. Квадроцикл опрокинулся, девочка погибла на месте. В Зеленодольском районе папа с сыном ехали на багги, сын перевернулся и погиб. В Зеленодольске 18-летний парень в лесопосадке съехал на багги с уклона, вылетел из-за руля, упал возле дерева, и его к дереву прижало.

И таких примеров, по словам Главного Госавтоинспектора Татарстана, очень много.

«И все эти истории – ответственность родителей! Полностью вина взрослых! Я всегда говорю: есть дорожно-транспортные происшествия, на которые мы никак не могли повлиять, – это те ДТП, которые происходят в светлое время суток, на относительно безопасных участках дороги. Но есть те ДТП, которые можно было предотвратить. Родители всегда должны знать, как проводит время их ребенок. С кем и где гуляет, чем занимается. После того как ребенок получил травмы в ДТП на питбайке или багги, случается, родители говорят: “Мы им такой вид транспорта не покупали. Это они у друзей взяли покататься”. Хочу подчеркнуть: нужно знать всех друзей вашего ребенка и в любой момент времени понимать, как он проводит время», – отметил Рустем Гарипов.

По мнению начальника Госавтоинспекции Татарстана, если родители все-таки решились на покупку питбайка ребенку, они должны рассказать ему, что ездить на нем можно только на специализированных площадках. Необходимо, уверен Рустем Гарипов, позаботиться о получении водительских прав на эту категорию транспорта, о покупке полной мотоэкипировки, о регистрации транспорта. Ребенок должен понимать, что за нарушение ПДД его могут привлечь к ответственности, он должен понимать, что за свои поступки ему придется отвечать.

«У нас нередко бывает: совершил ДТП – сбежал с места. Недавно парень в Казани снял номера со своего авто, катался, запускал фейерверки. Даже лица его никто не видел. Но, несмотря на все это, его задержали и привлекли к административной ответственности. У нас весь город в видеокамерах – найти нарушителя реально», – заверил Главный Госавтоинспектор РТ.

«Надо помнить – там, где родители не соблюдают ПДД, дети тоже не будут их соблюдать» Фото: © предоставлено Госавтоинспекцией Татарстана

Каждое лето на протяжении многих лет, по словам Рустема Гарипова, количество ДТП с детьми резко вырастает в сравнении с другими месяцами года.

«Очень хочу обратиться к родителям: идут каникулы, дети много времени проводят на улице – пожалуйста, усильте в разы контроль. Имейте информацию обо всех передвижениях ребенка, проговорите с ним безопасные маршруты и повторите правила поведения на дороге. Проверяйте и перепроверяйте, помнит ли он правила дорожного движения. И надо помнить – там, где родители не соблюдают ПДД, дети тоже не будут их соблюдать. Ребенок в школе двойку может исправить, а на дороге, если он двойку получил, уже ничего не поправишь», – подытожил Рустем Гарипов.