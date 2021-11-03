Глава горздрава Казани: «Covid-19 меняется, становясь агрессивнее»

Новые штаммы коронавирусной инфекции становится все опаснее. Об этом в прямом эфире мэрии Казани рассказал заместитель министра здравоохранения Татарстана – начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

«Болезнь меняет свои свойства в части агрессивности заболевания», – отметил он.

Замминистра рассказал, что с уханьским штаммом у медиков республики было время на введение пациента амбулаторно до 10 дней, сейчас при новых видах Covid-19 от момента заболевания до серьезного ухудшения пациента может пройти два-четыре дня, именно поэтому система здравоохранения сейчас находится в тяжелых условиях.

Победить пандемию можно, соблюдая масочный режим и все предписания оперативного штаба республики. Также эффективным способом является вакцинация, подчеркнул врач.

Напомним, из-за ухудшения ситуации по Covid-19 Президент России Владимир Путин ввел режим нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. При этом регионы могут самостоятельно продлить жесткие антиковидные ограничения исходя из эпидобстановки.