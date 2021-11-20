Глава Горьковской железной дороги оценил перспективы Свияжского логистического центра
Зеленодольский район Татарстана с рабочей поездкой посетил начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский. В муниципалитете он осмотрел несколько объектов. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Зеленодольского района РТ.
Вместе с главой района Михаилом Афанасьевым он осмотрел железнодорожную станцию «Зелёный Дол», включая здание пассажирского вокзала. Стороны обсудили реконструкцию объекта.
После делегация посетила одну из основных точек роста экономики района — Свияжский межрегиональный мультимодальный логистический центр. По словам Афанасьева, проект СММЛЦ на сегодняшний день востребован, одно из преимуществ — развитая логистика.
Здесь ведут строительство компании «КазаньЭкспресс» и «Выбор Поволжье», проектируется элеватор «Август Агро». Еще ряд крупных компаний рассматривает эту территорию в качестве стартовой площадки для захода на рынки Татарстана и макрорегиона в целом. Сергей Дорофеевский высоко оценил перспективы Свияжского логистического центра.
«Рассчитываем, что в течение трех лет на СММЛЦ будет создано порядка 15 тыс. рабочих мест», — отметил Михаил Афанасьев.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев доложил о социально-экономическом развитии района Президенту РТ Рустаму Минниханову.
Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ.