Глава Горьковской железной дороги оценил перспективы Свияжского логистического центра

Зеленодольский район Татарстана с рабочей поездкой посетил начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский. В муниципалитете он осмотрел несколько объектов. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Зеленодольского района РТ.

Вместе с главой района Михаилом Афанасьевым он осмотрел железнодорожную станцию «Зелёный Дол», включая здание пассажирского вокзала. Стороны обсудили реконструкцию объекта.

После делегация посетила одну из основных точек роста экономики района — Свияжский межрегиональный мультимодальный логистический центр. По словам Афанасьева, проект СММЛЦ на сегодняшний день востребован, одно из преимуществ — развитая логистика.

Здесь ведут строительство компании «КазаньЭкспресс» и «Выбор Поволжье», проектируется элеватор «Август Агро». Еще ряд крупных компаний рассматривает эту территорию в качестве стартовой площадки для захода на рынки Татарстана и макрорегиона в целом. Сергей Дорофеевский высоко оценил перспективы Свияжского логистического центра.

«Рассчитываем, что в течение трех лет на СММЛЦ будет создано порядка 15 тыс. рабочих мест», — отметил Михаил Афанасьев.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев доложил о социально-экономическом развитии района Президенту РТ Рустаму Минниханову.