Афанасьев попросил Президента Татарстана помочь с проектировкой канализации в Раифе

В 2021 году в Зеленодольском районе наблюдается улучшение ряда ключевых экономических показателей, в том числе снижение уровня безработицы. Однако имеется несколько вопросов, которые муниципалитет не сможет решить без помощи республики. Об этом во время совещания в Доме Правительства РТ рассказал глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев.

Афанасьев доложил о социально-экономическом развитии района Президенту РТ Рустаму Минниханову. Так, по словам мэра Зеленодольска, в текущем году безработица в муниципалитете восстановилась до доковидных показателей. В настоящее время в поисках работы здесь находятся 558 человек, что составляет 0,7% от уровня рабочей силы. При этом в банке вакансий имеется 2670 предложений — по пять на каждого безработного.

По его данным, впервые в тройку крупнейших работодателей Зеленодольска наряду с заводами имени Горького и Серго вошла компания «Вайлдберриз», где трудоустроено более 6 тысяч человек.

«Весомый вклад в экономику района вносит строительная отрасль. По вводу жилья мы входим в первую десятку районов. В этом году Зеленодольский район перевыполнил годовой план по вводу нового жилья», — добавил глава.

Однако два вопроса, подчеркнул Афанасьев, не могут быть решены без помощи Татарстана: водоснабжение и водоотведение в Раифской зоне, а также строительство подъезда к Зеленодольску. В первом случае району необходима помощь в проектировании сетей канализации, во втором — средства для старта ремонтных работ.

В заключение Михаил Афанасьев поблагодарил Президента Татарстана за поддержку инициативы по присвоению Зеленодольску статуса «Город трудовой доблести». Он напомнил, что в следующем году здесь будет праздноваться 90-летие с момента присвоения статуса города.

«Мы надеемся, что именно в юбилейный год Зеленодольск получит этот почетный статус», — заключил он и пригласил Рустама Минниханова на юбилейные торжества.