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Ру Тат
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9 июня 2021  19:57

Глава ГИБДД выступил против снижения допустимой скорости в городах до 30 км/ч

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Министерство внутренних дел России выступает категорически против снижения допустимой скорости движения в городах до 30 км/ч и уменьшения вдвое «нештрафуемого порога». Об этом заявил руководитель ГИБДД Михаил Черников.

«В первую очередь тот, кто предлагает [такие меры], думает не о безопасности дорожного движения, а всё-таки о каких-то других моментах — в частности, как пополнить доходную часть с помощью тех штрафов, которые налагает автоматическая фотовидеофиксация», — приводит слова Черникова РИА Новости.

Глава ГИБДД предложил инициаторам идеи снижения допустимой скорости самим попробовать «передвигаться по городу, особенно в вечернее время, со скоростью 30 км/ч для понимания абсурдности этих ограничений». Он также призвал перестать втягивать органы внутренних дел в попытки ограничить права водителей.

Ранее начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД Дмитрий Митрошин предложил рассматривать различные случаи отдельно, но в целом одобрил соответствующую инициативу, о чем сообщало ИА «Татар-информ».

#снижение скорости
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