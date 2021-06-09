ГИБДД поддерживает идею о снижении допустимой скорости машин в городах до 30 км/ч

Госавтоинспекция поддержала идею снизить скорость движения автомобилей на городских улицах с разрешенных 60 до 30 км в час. Об этом сообщает ТАСС.

Начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД Дмитрий Митрошин отметил, что «не нужно доводить до абсурда» и новые ограничения нужно вводить осознанно, рассматривая каждую ситуацию отдельно.

«Если объективно обосновывать снижение скорости до 30 км/ч, то почему нет, но опять же у нас все равняется через нештрафуемый порог, говорим 30, а в голове 50 км/ч», —объяснил он.

Митрошин так же отметил, что нецелесообразно устанавливать на скоростных магистралях ограничение в 30 км/ч вместо привычных 130, ведь автомобилисты не будут его соблюдать и еще раз подчеркнул, что очень важно индивидуально рассматривать каждый случай.

Ранее Дептранс Москвы передавал информацию о том, что 70% жителей города предложили снизить допустимую скорость автомобилей на дорогах в городе до 40-50 км/ч на центральных улицах и дорогах рядом с жилыми домами, детскими садами и школами.