Глава ГИБДД РТ о профилактике ДТП с детьми: «Родители, пройдитесь с ребенком до школы»

По словам Рустема Гарипова, больше половины всех ДТП в республике происходят из-за выезда автомобилей на встречку

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«На одного ребенка больше мы потеряли, ранены на 11 детей больше»

В самом начале пресс-конференции Главный Госавтоинспектор Татарстана Рустем Гарипов отметил, что смертность в авариях на дорогах Татарстана снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«На сегодняшний день в республике мы видим небольшое снижение смертности. За два месяца в Татарстане произошло 424 ДТП, в них 39 человек погибли, 559 были ранены. Количество ДТП по сравнению с тем же периодом прошлого года увеличилось на 3,4%, смертность в них снизилась на 13,3%, количество раненых увеличилось на 6,5%», – объяснил Рустем Гарипов.

По словам главы республиканского ГИБДД, больше половины всех ДТП в республике происходят из-за выезда автомобилей на встречку – их 55,6% от общего количества. На втором месте наезд на пешеходов – 28,3% случаев. Еще 5,1% случаев – наезды на препятствия, и в 3,3% автомобили врезались в стоящий автотранспорт.

По словам Рустема Гарипова, с начала этого года в Татарстане в 44 ДТП участвовали дети: три ребенка погибли, еще 49 получили травмы различной степени тяжести.

«По сравнению с тем же периодом прошлого года с участием детей произошло на 7 ДТП больше. В этом году на одного ребенка больше мы потеряли, ранены на 11 детей больше», – сказал он.

ГИБДД РТ в очередной раз напоминает, насколько важно использовать детские автокресла при перевозке маленьких пассажиров Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Если младенец у вас на руках, то во время ДТП он либо вылетит, либо вы его раздавите»

Глава ГИБДД РТ в очередной раз напомнил, насколько важно использовать детские автокресла при перевозке маленьких пассажиров. Он вспомнил недавние случаи, когда кресла спасали жизни детей.

«Детские кресла при ДТП спасают жизни. Приведу пример: в Бугульме произошло ДТП, водитель в нем погиб, а ребенок, который находился в специальном кресле, остался жив. Это еще раз говорит о том, что при столкновениях детское кресло может уберечь здоровье ребенка», – сказал Рустем Гарипов.

Гарипов рассказал на примере, что детские кресла также помогают избежать лишних травм.

«В Альметьевске ребенок ехал в машине без специального кресла и получил телесные повреждения в результате ДТП. Хочу отметить, что не пристегнутый к детскому креслу ребенок получает травмы тогда, когда мог их не получить. Как и произошло в этом случае. Если говорить о младенцах, то для них есть специальные удерживающие кресла. Каждый родитель должен понять: если держать ребенка на руках, то во время ДТП он либо вылетит у вас из рук, либо вы его раздавите», – рассказал Глава ГИБДД РТ.

«Проверьте наличие опасных участков. Если таковые имеются, то обязательно обратитесь к нам в Госавтоинспекцию» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Пройдите с ребенком от дома до школы, проверьте его путь»

Рустем Гарипов рассказал, что в этом году в республике произошло 17 ДТП с юными пешеходами. Один ребенок погиб и 19 получили травмы.

«Ребенок перебегал дорогу в Набережных Челнах и попал под колеса автомобиля. К сожалению, он скончался в больнице. Хочу еще раз довести, что всем нам – родителям – необходимо проследить, где наши дети переходят дорогу. Каким путем они ходят не только в школу, но и в спортивные, и в развлекательные заведения. В данном случае ребенок шел в бассейн, рядом находился подземный пешеходный переход, но он выбрал не тот путь», – отметил Главный Госавтоинспектор.

Он попросил через СМИ донести до родителей то, что необходимо внимательно изучить путь ребенка от дома до школы.

«Родители, пройдите вместе с детьми тот путь, по которому они ходят в школу или в другие заведения, проверьте наличие опасных участков. Если таковые имеются, то обязательно обратитесь к нам в Госавтоинспекцию, чтобы мы своевременно выехали на те места и проверили, есть ли угроза для наших детей», – сказал он.

По словам Главы ГИБДД РТ, бывают случаи, что дети попадают в ДТП по собственной неосторожности.

«По неосторожности самих детей с начала года произошло 4 ДТП, один ребенок погиб, трое получили травмы. Но, проговаривая эту фразу, все равно отмечу, что ДТП, связанные с детской неосторожностью, это все равно наша вина, вина взрослых. Необходимо обучить наших детей культуре безопасного поведения на дорогах», – сказал он.

Юидовцы – это помощники не только для Госавтоинспекции, но и для всего общества Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«В Татарстане 1465 отрядов ЮИД – это более 19 тысяч школьников»

Рустем Гарипов рассказал, что 6 марта в Татарстане отметили 50-летний юбилей со дня основания отрядов Юных инспекторов движения. По словам главы ГИБДД, юидовцы – это помощники не только для Госавтоинспекции, но и для всего общества.

«Команда ЮИД в Татарстане очень сильная, в прошлом году мы заняли на российском конкурсе 1-е место среди всех регионов России. Что такое ЮИД? Это место, где дети изучают правила дорожного движения, учатся ездить на велосипедах, ремонтировать их, правильно переходить дорогу. Что мне больше всего нравится, так это то, что они изучают правила оказания первой помощи. Они наносят повязки, умеют оказывать общую медицинскую помощь на отлично. Я прошу родителей обратить внимание, чтобы их дети вступали в отряды ЮИД. Сейчас у нас в республике есть 1465 таких отрядов, это более 19 тысяч школьников», – рассказал Рустем Гарипов.

По словам Айгуль Кашаповой, в школах о правилах безопасного поведения на дорогах рассказывают на уроках окружающего мира и ОБЖ Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Родители подарили ребенку скутер и похоронили его в день рождения»

О формировании культуры безопасного поведения на дорогах рассказала начальник отдела дополнительного образования детей Министерства образования и науки РТ Айгуль Кашапова.

«Формирование культуры безопасного поведения на дорогах начинается с раннего возраста в дошкольных образовательных организациях. Сегодня у нас уже есть 700 кабинетов по изучению ПДД, 176 автоклассов. Работа у нас тесно проходит с ГБУ «Безопасность дорожного движения», Научным центром безопасности жизнедеятельности детей, отделом пропаганды УГИБДД МВД по РТ и родительским сообществом», – рассказала она.

По ее словам, в школах о правилах безопасного поведения на дорогах рассказывают на уроках окружающего мира и ОБЖ, а также в программах дополнительного образования детей. Айгуль Кашапова особенно подчеркнула, что не стоит дарить ребенку мопеды, мотоциклы и другие транспортные средства, если у него нет экипировки и водительских прав.

«Был у нас такой случай в Елабуге, 24 мая прошлого года погиб подросток 14 лет. Транспортное средство ему подарили родители. Они похоронили своего ребенка в его день рождения. Водительского удостоверения у него, конечно же, не было. Обращаюсь к родителям: когда вы дарите такие опасные подарки, помните, что ваши дети должны иметь водительское удостоверение и экипировку, которая нужна для такого транспортного средства, и знать ПДД», – отметила начальник отдела дополнительного образования детей.

«Мы призываем и родителей, и педагогов обращать внимание на световозвращающие элементы одежды у детей ежедневно» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По ее словам, 85% школьников в Татарстане имеют на одежде световозвращающие элементы, чтобы их можно было заметить на дороге в темное время суток.

«При этом мы призываем и родителей, и педагогов обращать внимание на световозвращающие элементы одежды у детей ежедневно. Дети есть дети, они их могут снять, потерять или забыть», – сказала она.

Айгуль Кашапова напомнила родителям и педагогам, что в республике разработаны и действуют специальные полезные интернет-ресурсы.

«В помощь детям и родителям есть интернет-портал "Сакла", он ведется на русском и татарском языках. Там есть огромное количество игр, методических рекомендаций и видеоуроков по безопасности дорожного движения. Этой информацией могут воспользоваться родители, дети и педагоги», – отметила она.