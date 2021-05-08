Глава ГИБДД приехал в Агрызский район РТ на место аварии, в которой погибли двое детей

Глава ГИБДД Татарстана Ленар Габдурахманов прибыл на место страшного ДТП в Агрызский район. Авария произошла накануне вечером, в 18.10 на трассе Агрыз – Красный Бор.

Ранее агентство рассказывало подробности ДТП, в котором погибли двое детей и двое взрослых. По словам Габдурахманова, виновником случившегося стал водитель Nissan Aimera. Завершая обгон впереди идущего авто, он зацепил обочину попутного направления и его выкинуло на полосу встречного движения – лоб в лоб легковой KIA Rio, за рулем которой был 30-летний водитель.

Водитель Nissan, а также женщина-пассажир KIA и двое ее детей погибли на месте аварии. Выжить в аварии удалось лишь водителю KIA, его с различными травмами госпитализировали.

Анализ ситуации и всех обстоятельств ДТП на контроле у главы ГИБДД Татарстана.

Авторы фото и видео: корреспонденты «Агрызских вестей»