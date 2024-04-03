За 2023 год вдвое выросло количество ДТП с мотоциклами в Казани. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе», посвященной вопросам безопасности движения мототранспорта в Казани, рассказал начальник отдела Госавтоинспекции Управления МВД России по городу Казани Эльнар Садриев.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Чаще всего это связано с превышением скорости со стороны мотоциклистов. А так же с увеличением количества мототранспорта на дорогах города», – подчеркнул Эльнар Садриев.

По данным ведомства, всего в 2023 году в Казани произошло 63 ДТП с мотоциклами, из которых 18 случилось по вине самих мотоциклистов. В авариях погибло 4 человека, еще 69 человек пострадали.