Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
За 2023 год вдвое выросло количество ДТП с мотоциклами в Казани
За 2023 год вдвое выросло количество ДТП с мотоциклами в Казани. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе», посвященной вопросам безопасности движения мототранспорта в Казани, рассказал начальник отдела Госавтоинспекции Управления МВД России по городу Казани Эльнар Садриев.
«Чаще всего это связано с превышением скорости со стороны мотоциклистов. А так же с увеличением количества мототранспорта на дорогах города», – подчеркнул Эльнар Садриев.
По данным ведомства, всего в 2023 году в Казани произошло 63 ДТП с мотоциклами, из которых 18 случилось по вине самих мотоциклистов. В авариях погибло 4 человека, еще 69 человек пострадали.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников