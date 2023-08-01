Глава Генштаба ВС РФ Герасимов проверил передовой командный пункт в Запорожье

Начальник Генштаба Вооруженных сил России, генерал армии Валерий Герасимов осмотрел один из передовых командных пунктов на Запорожском направлении. Об этом сообщает Минобороны России в своем Telegram-канале.

«Начальник Генерального штаба <...> в ходе работы обратил внимание на своевременное выявление противника, нанесение по нему превентивных ударов и ведение контрбатарейной борьбы», — рассказали в ведомстве.

Там также отметили, Герасимов заслушал доклад генерал-полковника Александра Романчука о характере действий ВСУ и выполнению российскими военными боевых задач на Ореховском тактическом направлении.

В последнюю неделю украинские войска усиленно обстреливали Запорожскую область. 26 июля они предприняли 36 попыток ударить по населенным пунктам. Накануне врио губернатор региона Евгений Балицкий заявил об одном погибшем и 15 пострадавших. В то же время, по его словам, интенсивность обстрелов со стороны ВСУ снизилась вдвое.