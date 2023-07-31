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При обстреле ВСУ Запорожской области погибли три человека
Три человека погибли и 15 пострадали при обстреле запорожского села, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
«Около семи вечера противник обстрелял гражданскую инфраструктуру села Басань Пологовского района. Попали в продуктовый магазин, где было много людей», – указано в сообщении.
По предварительным данным, погибли три человека. Около 15 человек пострадали, доставлены в медицинские учреждения. Отмечается, что под завалами все еще находится 12-летний ребенок. В настоящее время на месте работают спасатели.
Всем пострадавшим будет оказана максимальная помощь и поддержка, указал Балицкий.
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