При обстреле ВСУ Запорожской области погибли три человека

Три человека погибли и 15 пострадали при обстреле запорожского села, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

«Около семи вечера противник обстрелял гражданскую инфраструктуру села Басань Пологовского района. Попали в продуктовый магазин, где было много людей», – указано в сообщении.

По предварительным данным, погибли три человека. Около 15 человек пострадали, доставлены в медицинские учреждения. Отмечается, что под завалами все еще находится 12-летний ребенок. В настоящее время на месте работают спасатели.

Всем пострадавшим будет оказана максимальная помощь и поддержка, указал Балицкий.