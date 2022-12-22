Глава Генштаба РФ рассказал, на что направлены основные усилия Вооруженных сил России

Протяженность фронта в зоне специальной военной операции составляет 815 километров. Сейчас усилия Вооруженных сил России сосредоточены на освобождении ДНР, сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств.

«С учетом проводимых мероприятий по наращиванию боевых возможностей группировок войск обстановка на линии фронта стабилизирована, основные усилия наших войск сосредоточены на завершении освобождения территории Донецкой Народной Республики», – сказал Герасимов.

Кроме того, по его словам, продолжается нанесение огневого поражения по критически важным объектам транспортной и энергетической инфраструктуры в глубине территории Украины. Удары наносятся, в том числе, по местам складирования и хранения запасов горюче-смазочных материалов, ракет и боеприпасов, вооружения и военной техники, а также оперативным резервам в пунктах временной дислокации.

Напомним, ранее он сообщил, что российские высокоточные ракеты большой дальности поразили уже более 1,3 тысячи критически важных объектов Украины.