Герасимов: Российскими ударами поражено 1300 критически важных объектов Украины

В ходе военной спецоперации российские высокоточные ракеты большой дальности поразили более 1,3 тысячи критически важных объектов Украины, заявил начальник Генштаба ВС РФ, генерал армии Валерий Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств.

«Это позволило существенно снизить боевой потенциал украинских вооруженных сил, нарушить систему управления войсками, парализовать работу военно-промышленного комплекса, значительно затруднить военные перевозки», – сказал он. Тезисы выступления Герасимова опубликовало минобороны РФ.

Герасимов также сообщил, что протяженность фронта в зоне специальной военной операции составляет 815 километров, основные усилия Вооруженных сил России сейчас сосредоточены на освобождении ДНР.

Военную спецоперацию Россия проводит на Украине с 24 февраля – в этот день о ее начале объявил президент Владимир Путин.