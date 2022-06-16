Глава «Газпрома»: Поставки газа через «Северный поток-2» можно начать в любой момент

Газ через «Северный поток-2» в Германию можно начать поставлять в любой момент, обе его нити находятся под давлением, заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер на Международном экономическом форуме в Петербурге. Об этом сообщает ТАСС.

«Нас просили построить, инвестированы огромные просто средства, и когда все построили, вы знаете «Северный поток-2», две нитки находятся под давлением и газ можно сегодня начать поставлять в Германию по «Северному потоку-2», – сказал руководитель госкорпорации.

Миллер напомнил, что газопровод не запущен, так как все еще не сертифицирован.

«Но тогда возникает вопрос, как вообще можно доверять в части вложения в крупные инвестиционные проекты», – отметил он.

По словам главы «Газпрома» сейчас мощности одной нити переориентированы на газоснабжение Северо-Запада России, так как программу газификации необходимо воплощать более высокими темпами.

22 февраля Правительство Германии приняло решение прервать сертификацию проекта «Северный поток-2», несмотря на то, что он был достроен и полностью готов к работе еще в конце 2021 года.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что цель российского газопровода — укрепить энергобезопасность в Европе и отмечал, что проект лишен всякой политической окраски.