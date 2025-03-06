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Происшествия 6 марта 2025 15:27

Глава ГАИ: В крупных городах Татарстана появятся 28 новых дорожных камер

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Глава ГАИ: В крупных городах Татарстана появятся 28 новых дорожных камер
Фото: tatarstan.ru

Развитие системы фото и видеофиксации нарушений помогает повысить безопасность на дорогах. В 2024 году установлено 62 таких стационарных комплекса. Об этом сегодня на заседании Правительственной комиссии РТ по обеспечению безопасности дорожного движения в Кабмине РТ рассказал начальник Управления Госавтоинспекции МВД по РТ Рустем Гарипов.

Он отметил, что камеры контролируют не только скорость, но и другие нарушения, такие как выезд на встречную полосу и неприменение ремней безопасности.

«На сегодняшний день ведутся мероприятия по размещению дополнительно 28 новых комплексов на перекрестках крупных городов республики», – сказал Гарипов. Они будут отслеживать левые повороты через сплошную линию, пересечение стоп-линии, проезд на красный свет и неиспользование ремней безопасности.

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#госавтоинспекция #камеры гибдд
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