Главный Госавтоинспектор назвал районы Татарстана с наибольшим ростом числа жертв ДТП

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В Татарстане увеличение числа погибших в ДТП наблюдается в 10 муниципалитетах. Это Казань, Набережные Челны, Апастовский, Арский, Бугульминский, Дрожжановский, Кукморский, Лаишевский, Верхнеуслонский, Тетюшский районы. Об этом сегодня на заседании Правительственной комиссии РТ по обеспечению безопасности дорожного движения в Кабмине РТ рассказал начальник Управления Госавтоинспекции МВД по РТ Рустем Гарипов.

По итогам первых двух месяцев 2025 года в Казани, Верхнеуслонском, Лаишевском и Тетюшском районах зафиксирован рост всех показателей аварийности, отметил он.

В разрезе автодорог наибольшее число погибших приходится на дороги регионального значения, немного меньше — на федеральные. На местных дорогах общая ситуация остается сложной, с повышением всех показателей аварийности.

«На дорогах федерального и регионального значения основная доля погибших приходится на столкновения. На дорогах местного значения это столкновения и наезд на пешехода», – добавил главный госавтоинспектор РТ.