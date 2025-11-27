Глава ГАИ РТ: В Казани тестируют антивандальные боксы для камер фиксации нарушений ПДД

В Приволжском районе Казани тестируют антивандальные боксы для оборудования фотофиксации нарушений ПДД. Об этом на заседании о реализации мер по повышению безопасности дорожного движения в РТ в Кабмине РТ сообщил главный Госавтоинспектор республики Рустем Гарипов. В заседании также принял участие Раис Рустам Минниханов.

«Одним из важных инструментов для профилактики встречных столкновений являются комплексы фотофиксации. С их помощью было выявлено свыше 1700 нарушений правил обгона. Сейчас они модернизируются в передвижные комплексы. Для контроля на аварийных участках дорог, где невозможно установить стационарные или передвижные комплексы, было принято решение применять антивандальное оборудование», – поделился главный Госавтоинспектор республики.

Антивандальные боксы обеспечивают круглосуточную защиту размещенной внутри техники для фотофиксации. Три таких бокса уже тестируются в Приволжском районе Казани, а в следующем году планируется закупить еще 21 установку, добавил Рустем Гарипов.