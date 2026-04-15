Глава ГАИ Казани: «Водители СИМ, порой, даже не знают, что нужно пропускать пешеходов»

В два раза чаще в этом году казанцы жаловались в ГАИ на шумных питбайкеров и мотоциклистов, а сезон только начался. Ситуация на дорогах города такова, что самих ДТП меньше, а погибших в них больше почти в три раза. О том, что нужно помнить, выезжая на дорогу за рулем автомоблия, на электросамокате или другом СИМ, сегодня говорили в ГАИ Казани.





«Сезон ДТП с электросамокатами и велосипедами, увы, открыт»

На дорогах Казани выросло число погибших в ДТП – если с начала прошлого года и по 15 апреля в дорожных авариях погибли 4 человека, то за такие же три с половиной месяца этого года уже 11 человек. Тенденция, по информации Госавтоинспекции города, такова, что самих аварий становится меньше, но последствия гораздо тяжелее.

Снег растаял, начался сезон аренды электросамокатов и велосипедов, Госавтоинспекция Казани предупреждает – дорога не прощает никаких ошибок и напоминает, из-за чего чаще всего происходят дорожные инцеденты с участием средств индивидуальной мобильности.

«Водители СИМ часто игнорируют ограничения, что приводит к столкновениям с транспортом и наездам на пешеходов. Оставленные в неположенных и запрещенных ПДД местах электросамокаты, создают препятствия для пешеходов и транспорта.На узких тротуарах СИМ создают опасность для пешеходов, особенно детей и пожилых людей. Телефон или наушники отвлекают водителя, снижает реакцию на внезапные препятствия и сигналы. Кроме того, водители СИМ не всегда уступают дорогу пешеходам на переходах и в местах скопления людей», – рассказал глава Госавтоинспекции Казани Михаил Савин.

Накануне «Татар-информ» рассказывал о ДТП, в которое попал курьер службы доставки на электровелосипеде – иностранец.

«Водитель автомобиля «VOYAH FREE» на Аметьевской магистрали, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость и совершил наезд на 21-летнего курьера службы доставки, который при перестроении на проезжей части вне перекрестка не уступил дорогу транспортному средству. В результате ДТП пострадавший с травмами различной степени тяжести госпитализирован в медицинское учреждение», – рассказал Михаил Савин.

В настоящее время курьер находится в реанимации, его состояние стабильно тяжелое.

Михаил Савин от лица всех сотрудников ГАИ Казани попросил всех участников дорожного движения быть внимательнее на дорогах и строго соблюдать правила дорожного движения, чтобы избежать трагедий. Накануне в Казани мотоциклист получил травмы после того, как в него въехала женщина-водитель кроссовера.

«Женщина-водитель Mazda CX-5 ехала по Проспекту Победы со стороны Зорге и перед поворотом направо, в нарушение правил, не заняла крайнюю полосу. В этот момент она столкнулась с ехавшим на большой скорости мотоциклом, который затем отбросило в Land Cruiser. Мотоциклиста экстренно доставили в больницу», – рассказал Михаил Савин.

По словам главы ГАИ Казани, за прошедшие сутки 385 водителей и 86 пешеходов были привлечены к административной ответственности за нарушение ПДД. Из них сорок – за то, что не были пристегнуты ремнями безопасности, 32 водителя – за то, чо не пропустили пешеходов и семь – за нарушение правил перевозки детей.

Особенно отличились шестеро водителей, которые управляли авто, будучи пьяными, их безответственность могла привести к гибелини в чем неповинных людей.

«О шумных питбайкерах можно сообщить в ГАИ»

Мизаил Савин продемонстрировал видео ДТП, которое произошло 9 апреля на улице Серова – мужчина ехал на электровелосипеде по встречке и сбил женщину-пешехода.

«Бежит пешеход, происходит наезд, при этом на светофоре горит зеленый. У девушки-пешехода в итоге – перелом ноги, причинен вред здоровью средней степени тяжести. На что нужно обратить внимание? Водитель СИМ даже не останавливается, хотя, видит, что для него горит красный. Для него норма проехать на красный сигнал светофора. Водитель СИМ, к сожалению, просто оставил место ДТП и пешехода со сломанной ногой», – рассказал Михаил Савин.

Такие случаи, по информации ГАИ, не единичны. Сегодня Госавтоинспекция Казани еще раз напомнила о правилах, обязательных для водителей СИМ.

Водители средств индивидуальной мобильности обязаны уступать дорогу пешеходам, особенно на узких тротуарах и в местах массового скопления людей. В Казани введены ограничения на движение СИМ в исторических и пешеходных зонах, чтобы минимизировать риски для пешеходов и других участников дорожного движения.

Необходимо соблюдать правила парковки – в прошлом году были эвакуированы сотни самокатов, оставленных в неположенных местах. Парковка разрешена только в специально отведенных зонах, отмеченных в мобильных приложениях операторов и обозначенных специальной дорожной разметкой.

Обязательно использовать защитную экипировку – рекомендуется надевать шлем и световозвращающие элементы, особенно в темное время суток. Строго запрещено перевозить пассажиров, особенно детей и крупногабаритные грузы.

Важно помнить, в ряде зон Казани скорость СИМ ограничена до 10–15 км/ч. В случае создания помех пешеходам водитель обязан снизить скорость или спешиться.

Отдельно глава Госавтоинспекции Казани напомнил о подростках на мотоциклах и питбайках.

«Подростки на мотоциклах катаются по проезжей части, шумят, нарушают ПДД. В прошлом году у нас было пятнадцать подобных сообщений, в этом – уже 43 случая за тот же период. Показатель вырос более чем в два раза. Мы всегда проверяем сообщения о шумных мотоциклистах и питбайкерах», – обхъяснил Михаил Савин.

О шумных питбайкерах можно сообщить ГАИ через электронную почту: infogaikazan@yandex.ru или по номеру телефона: (843) 533 38 20. Какая информация понадобится? Время, место, адрес и направление движения. Приметы: цвет питбайка, по возможности, его модель и количество питбайкеров. Полезной в том числе будет и информация о том, есть ли у них защитная экипировка.