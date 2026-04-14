В Казани иностранец на электровелосипеде попал под машину, когда пытался перестроиться

В Казани иностранец на электровелосипеде пытался перестроиться, но попал под машину.

Ранее в соцсетях распространились сообщения об аварии с мотоциклом на Проспекте Победы. На место происшествия приезжала скорая, а очевидцы сообщали, что мотоциклист жив, однако его точное состояние было неизвестно.

Как рассказали в Госавтоинспекции Казани, ДТП произошло на Аметьевской магистрали сегодня в 12:58. Столкнулись электровелосипед и автомобиль Voyah. Предварительно, 26-летний водитель электровелосипеда, студент из Туркменистана, в нарушение ПДД пытался перестроиться с крайней правой в крайнюю левую полосу.

В этот момент по полосе ехал 50-летний водитель Voyah. Из-за того, что машина ехала с превышением скорости, предотвратить столкновение не удалось.

Водитель электровелосипеда получил травмы и был экстренно доставлен в больницу.