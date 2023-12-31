Глава «Форпоста» Тимур Камалетдинов: «Татарстан будет помогать пострадавшим в Белгороде»

Мнением о случившемся накануне в Белгороде с «Татар-информом» поделился глава центра по охране общественного порядка «Форпост» Тимур Камалетдинов.

«Это неприемлемо – бить в центр города, где мирное население. Это преступление, фашизм в чистом виде. Вспомним, кого они возводят в статус героя? Степана Бандеру. Украинская власть не может показать результат на фронте, поэтому бьет по мирному населению. Но невозможно сорвать детям праздник даже такими преступными действиями. Мы не сдадимся. Татарстан будет помогать пострадавшим, нас не остановить и победа будет за нами», – сказал глава центра «Форпост».

Напомним, накануне 30 декабря ВСУ обстреляли мирные районы Белгорода. По последним данным, в результате обстрелов погибли 24 человек, еще 131 пострадали.

По поручению Президента России Владимира Путина 30 декабря в Белгород вылетел Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко для координации и организации медицинской помощи пострадавшим.