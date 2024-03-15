Глава «Форпоста»: «Если ты патриот своей страны, то обязан прийти и проголосовать»

Сегодня стартовали выборы Президента России. Татарстанцы начали активно голосовать в первый же день. Своей позицией о выборах в социальных сетях поделился Глава «Форпоста» Тимур Камалетдинов.

«Выборы Президента России 2024. Выборы нашего будущего, первые выборы, когда все враги нашей страны, не скрывая, призывают уничтожить Россию. Я сделал свой выбор еще давно, и все его знают. И я продолжаю быть верным своему выбору. Но, самое главное я считаю, что независимо от взглядов, если ты патриот своей страны, ты обязан прийти на выборы и проголосовать. Не мешать работе избиркомов. Не устраивать все эти бредовые стачки, к которым призывают спрятавшиеся по заграницам лидеры "оппозиции", а прийти и проголосовать», – написал он на странице в социальной сети.