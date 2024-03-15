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Глава «Форпоста»: «Если ты патриот своей страны, то обязан прийти и проголосовать»
Сегодня стартовали выборы Президента России. Татарстанцы начали активно голосовать в первый же день. Своей позицией о выборах в социальных сетях поделился Глава «Форпоста» Тимур Камалетдинов.
«Выборы Президента России 2024. Выборы нашего будущего, первые выборы, когда все враги нашей страны, не скрывая, призывают уничтожить Россию. Я сделал свой выбор еще давно, и все его знают. И я продолжаю быть верным своему выбору. Но, самое главное я считаю, что независимо от взглядов, если ты патриот своей страны, ты обязан прийти на выборы и проголосовать. Не мешать работе избиркомов. Не устраивать все эти бредовые стачки, к которым призывают спрятавшиеся по заграницам лидеры "оппозиции", а прийти и проголосовать», – написал он на странице в социальной сети.
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